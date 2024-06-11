“هاتف العيد الجبار نزل”!!.. مواصفات وسعر مواصفات هاتف Oppo A98 5G الأروع على الإطلاق في جيله.. اشتريه قبل غيرك

أطلقت شركة أبو العالمية، هاتفها الجديد Oppo A98 5G ذات المميزات والمواصفات الخيالية التي يتناسب مع جميع الفئات، بالإضافة إلى أن الهاتف يمتلك العديد من الخصائص الأكثر تميزًا عن غيره من الهواتف الأخرى، مثل معدل التحديث الذي يصل لـ 120 هرتز، إضافة إمتلاكه لكاميرا خلفية دقتها تصل إلى 64 ميجا بكسل، مع وجود كاميرا أمامية كذلك تبلغ دقتها نحو 32 ميجا بكسل، وغيرها من المواصفات الأخرى الخاصة بهاتف Oppo A98 5G، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مواصفات ومزايا هاتف Oppo A98 5G

ولدى هاتف Oppo A98 5G العديد من المواصفات والمميزات التي تميزه عن باقي الهواتف في جيله، ومن بينها الأتي:-

الهاتف يعمل على دعم شريحتين من تصال ناو سيم.

ويقوم بدعم الأجيال من 2 جيل غلى 5 جيل.

ويصل وزن الهاتف إلى 192 جرام.

بينما أبعاد الهاتف تكون 165.6×76.1×8.2 ملم.

هذا وأن الهاتف يمتلك ذاكرة تخزين تبلغ سعتها من 128 إلى 256 جيجا بايت.

وذاكرة عشوائية خاصة بالهاتف تكون 8 جيجا بايت.

كما أن الهاتف يوفر كذلك زيادة المساحة التخزينية عن كارت الميموري التي يمكنك إدخاله في الهاتف.ز

كامير الهاتف الأمامية تكن بدقة 32 ميجا بكسل.

كما أن الهاتف يعمل على دعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

يقوم بدعم البلوتوث.

يمتلك منفذ الـ USB.

بطارية الهاتف تبلغ 5000 مللي أمبير.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد.

ما هي عيوب هاتف Oppo A98 5G؟

ومن أكثر العيوب المتوفرة في هاتف Oppo A98 5G عن غيره من الهواتف الأخرى، ما يلي:-

الهاتف دقة التصوير الخاصة به ليست واسعه.

كما أن الهاتف يمتلك شاشة غير مقبول ضمن الفئة السعرية.

بالإضافة إلى أن الهاتف يمتلك شاشة أقل عن رينو في جيله.

يصل متوسط سعر هاتف Oppo A98 5G إلى 9500 جنيه، ويمكنك شراءه من أي محل على مستوى الجمهورية نظرًا لإنتشاره الواسع.