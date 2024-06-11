وصل وصل أحلى واحد بالكون.. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات نزلها دلوقتي وانسى زنهم

قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال الفضائية التي نالت على إعجاب عدد كبير من الأطفال وحققت نجاح كبير خلال فترة قصيرة، لأنها تقوم ببث محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتقدم أغانى أطفال مسلية، نجد الكثير من الآباء والأمهات من مختلف الوطن العربي يبحثون عن معرفة تردد قناة وناسة، حيث أن القناة تقدم محتوى متنوع ومميز وتعمل على مدار 24 ساعة بصورة مجانية وبدون إعلانات، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة للاطفال على نايل سات

تزايد البحث عن معرفة قناة وناسة حيث يمكن تنزيل القناة على جهاز الريسيفر عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة: 11430.

مستوى الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الترميز هو: 27500.

جودة القناة SD.

تردد قناة وناسة عرب سات

كما يمكنك ظبط قناة وناسة على قمر عرب سات الصناعي والاستمتاع بأغاني مميزة وهادفة بكل سهولة من خلال كتابة البيانات التالية:

تردد القناة هو: 11270.

جودة المشاهدة: HD.

معامل تصويب الأخطاء: ¾.

الترميز هو: 27500.

مميزات قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في مختلف الوطن العربي وذلك لأن القناة تقدم محتوى تعليمي وترفيهي ومن أبرز مميزات القناة ما يلى: