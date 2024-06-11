شوف اسمك في الوجبة السابعة؟..رابط أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

ينتظر العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي لم تظهر حتى وقتنا هذا وذلك بسبب أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق توفر المقال المالي الذي سوف يصرف إلى المستفيدين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية ولكن للحصول على الدعم المالي لابد من توفير جميع الشروط الواجبة للحصول عليها من قبل الوزارة لذلك سوف نوضح لكم أيضاً اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لاستخدامها في حالة ظهور النتيجة بالعراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات الذي يعانوا من الدخل المحدود في دولة العراق لذلك وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا البرنامج كدعم لهم كما وفرت الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم الضغط على الاستعلام عن “الرعاية الاجتماعية”.

عليك تحديد الوجبة المراد البحث عنها.

كذلك تحديد المحافظة العراقية.

عليك من أجل الاستعلام كتابة البيانات المطلوبة.

في نهاية الأمر الضغط على زر “الاستعلام”.

يمكن بعد ذلك تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أبرز شروط دعم الرعاية الاجتماعية