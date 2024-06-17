“غرامتك كام”.. معرفة غرامات المرور الجديدة في العراق 2024 عبر منصة اور

تزايدت مؤخرا عملية البحث عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية سداد غرامات المرور الموقعة علي المواطنين العراقيين والتي يتم توقيعها من قبل الإدارة العامة للمرور، وذلك لارتكاب قائدي المركبات لمخالفات معينة، وقامت الإدارة العامة للمرور و وزارة الداخلية العراقية بتسهيل تسديد قيمة غرامات المرور على المواطنين، وذلك عن طريق الرقم الألماني والذي يتيح للمواطن تسديد الغرامة الموقعة عليه بكل سهولة و تيسيرا على المواطنين بدلا من الذهاب إلى وحدات المرور التي يتبع لها المواطن، ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة بتسديد غرامات المرور.

معرفة غرامات المرور الجديدة في العراق 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن منصة إلكترونية خاصة لكي يتمكن المواطن من تسديد قيمة الغرامة الموقعة عليه وهي منصة اور الإلكترونية وعن طريق بعض الخطوات التي يجب إتباعها وهي كالتالي:

اولا: لابد أن يقوم المواطن بتسجيل الدخول على منصة اور الإلكترونية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستعلم ورقم التعريف الوطني الخاص به.

ثالثا: تكملة البيانات الخاصة بالمواطن في الخانات المخصصة لذلك والتأكد من صحة جميع البيانات.

رابعا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة استعلام.

قيمة غرامات المرور في العراق 2024

قامت وزارة الداخلية العراقية ممثلة في الإدارة العامة المرور بالإعلان عن قيمة المخالفات والغرامات التي يتم توقيعها على المواطنين قائدي مركبات الذين يرتكبون مخالفات والتي يبحثون عنها بشكل دائم لكي يتم تسديدها وحتى لا تتضاعف قيمة الغرامة، ونوضح في ما يلي قيمة غرامات المرور في العراق 2024: