حمل تحديث WhatsApp Gold V الجديد والمميز!!.. مميزات واتساب الذهبي نسخة ولا في الخيال!.. متنساش عيوبها

WhatsApp Gold V، يعتبر تطبيق واتساب الذهبي، نسخة من أبرز النسخ المطابقة لواتساب الأصلي، إلا أن هناك بعض الفروض بينهم، فضلاً عن أن الذهبي يحتوي على العديد من التحسينات والمميزات التي يبحث عنها ملايين المستخدمين، قد لا تتوفر في الأصلي، لكن مع كم مميزاته، إلا أن به بعض العيوب التي يجب الحذر منها تمامًا، حتى يكون خيارك الأمثل في منصات المراسلة، مع العلم أنه عند تحميل واتساب الذهبي، فقد لا توجد نسخة منه على تطبيق جوجل بلاي، وبالتالي ستقوم بالبحث عن الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق، للقيام بتنزيله على جهازك بكل سهولة.

ما هي مزايا واتساب الذهبي WhatsApp Gold V؟

من أبرز المزايا التي تتمثل في واتساب الذهبي WhatsApp Gold V، ويمكنك الحصول عليها عند القيام بتنزيله، ما يلي:-

التطبيق سهل في إرسال أكبر عدد من الملفات سواء الصور أو الفيديوهات.

فضلاً عن أن به بعض الثيمات المتعلقة بإخفاء العلامة الزرقاء وقراءة الرسالة دون علم المرسل.

سهولة إخفاء أخر ظهور للمستخدم.

يمكنك التبديل بين الحسابين بكل سهولة.

إمكانية إرسال نحو 500 رسال مرة واحدة.

مشاهدة حالات الأصدقاء والإحتفاظ بها بجودة عالية.

بالإضافة إلى أن التطبيق يحتوي على بعض التحسينات التي تضيف للمستخدمين الكثير من المميزات.

الرد التلقائي في حالة جروبات العمل أو مراسلة عملية.

ما هي عيوب واتساب الذهبي WhatsApp Gold V؟

أما عن عيوب واتساب الذهبي WhatsApp Gold V، التي يجب الحذر منها والأخذ في الإعتبار عند قيامك بتنزيل التطبيق، وفقًا للأتي:-