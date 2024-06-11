ضحكي صغارك على كرتون كسلان..تردد قناة ماجد Majid tv الجديد 2024 على الاقمار الصناعية

يهتم الآباء والأمهات بشكل كبير في معرفة التردد الجديد لقناة ماجد الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وذلك لأن قناة ماجد من القنوات التي تحظى بثقة ورضا أولياء الأمور، كما أنها تشهد إقبال واسع على متابعة محتواها المتميز من قبل الأطفال بمختلف أعمارهم وأذواقهم، وذلك لأن هذه القناة الإماراتية تحرص على تقديم أفضل محتوى يهدف إلى تطوير شخصية الطفل بشكل إيجابي، ومع بدء الإجازة الصيفية ازدادت عمليات البحث عن التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال.

استقبال تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال

قناة ماجد للأطفال هي واحدة من القنوات التي تقدم محتوى يجذب عدد كبير جدًا من المتابعين الصغار، ويتميز هذا المحتوى المثالي بأنه ترفيهي ومسلي ولا يتضمن أية مشاهد سلبية تؤثر في تفكير وشخصية الطفل، بل على العكس تمامًا فإن برامج ومسلسلات قناة ماجد هادفة ومناسبة لعادات وتقاليد المجتمع العربي، لذلك حظيت هذه القناة بمحبة وثقة العائلات العربية، وفي السطور القادمة شرح كامل عن بيانات تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات في مقال اليوم.

حدث تردد قناة ماجد للأطفال نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ما هي طريقة تثبيت قناة ماجد على جهاز الاستقبال