الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 هي ضمن الكلمات البحثية على جوجل منذ انتهاء الامتحانات، لقد عاش الكثير من الطلاب حالة من الترقب والانتظار، مما دفعهم ذلك لكثر البحث والتساؤلات عن سبب تأخر إعلان النتيجة حتى الآن، وهذا ما جعل الطلاب تعيش أصعب فترة في حالة قلق وتوتر شديد، لأن الطلاب جميعاً كانوا يريدون أن يحصلون على النتيجة قبل نهاية هذا الأسبوع،

لأن حالة عدم ظهور النتيجة نهاية هذا الأسبوع قد يتم تأجيل عملية الاعتماد حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وينتظر الطلاب فترة طويلة لا تقل عن 9 أيام وفقاً لقرارات الحكومة، لذلك قامت الأزهر الشريف بالكشف رسمياً عن ظهور النتائج لإدخال الفرحة على قلوب الطلاب قبل العيد وكي يستمتعون بالعطلة وتطمئن قلوبهم، اليوم نوضح لكم الخطوات الكاملة لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

منذ يومين فقط تم الإعلان بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم الفني والأزهر الشريف عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية، وقد تم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل وزارة الأزهر الشريف، حيث بلغت نسب النجاح للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 نحو 76.87% وتعتبر تلك النسبة مرتفعة عن السنوات الماضية، حيث سجل حضور لأداء الامتحانات نحو 173448 ألف طالب وطالبة، وحقق النجاح في الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري نحو 133333 ألف طالب وطالبة وسوف يؤدي امتحانات دور ثاني نحو 44321 طالب وطالبة.

رابط استخراج نتيجة الثالث الاعدادي الازهري الترم الثاني

أصبحت نتائج الطلاب متاحة الآن عبر الموقع الرسمي لكي يحصل عليها الطلاب بكل سهولة، وكل ما عليكم اتباع ما يلي: