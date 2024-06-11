200,000 دينار زيادة جديدة في راتبك..وزارة المالية توضح تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى لراتب التقاعد 2024

يتساءل المتقاعدين العراقيين بشكل كبير عن الزيادة الجديدة لدى وزارة المالية، حيث يرغب المواطنين في موعد صرف تلك الزيادة وموعد تطبيقها في دولة العراق، ومن المعروف عن الحكومة العراقية سعيها الدائم إلى تحسين حياة كافة الفئات المجتمعية، لذلك عملت الحكومة على تقديم زيادة على رواتب المواطنين المتقاعدين تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي ولكن أعلنت وزارة المالية بأنها تسعى إلى زيادة رواتب المتقاعدين مرة أخرى 200 ألف دينار عراقي ليصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 700 ألف دينار عراقي ولكن حتى الآن لم تطبيق تلك القرار في العراق.

أخبار زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

في الفترة الأخيرة أعلنت الوزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة في معاشات التقاعد، وتم تحديد قيمة هذه الزيادة من قبل الوزارة وهي 100 ألف دينار عراقي، ولكن بعد ذلك تم زيادة رواتب المتقاعدين 200 ألف دينار لذلك تم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 700 ألف دينار عراقي ولكن لم تطبيق تلك الزيادة الأخيرة في رواتب المتقاعدين العراقيين حيث في انتظار تصويت مجلس الوزراء على ذلك القرار من أجل تطبيقه وتحديد موعد صرف تلك الزيادة على المتقاعديين العسكريين والمدنيين في دولة العراق كذلك من أجل رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 700,000 دينار عراقي وتعديل سلم رواتب المتقاعدين لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين