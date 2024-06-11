رسميًا عبر نور.. نتائج الطلاب برقم الهوية 1445 عبر منصة نور

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن نهاية الفصل الدراسي الثالث وبداية الإجازة الصيفية لجميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية 2023/ 2024،بالاضافة الى انها اعلنت بيان رسمي عن نتائج الفصل الدراسي الثالث، حيث أن آخر امتحانات هذا الفصل كانت يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 لذلك يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة موعد النتائج وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن المواعيد كما اعلنت عنها وزارة التعليم في السعودية.

موعد نتائج الفصل الدراسي الثالث وانتهاء الدراسة

وزارة التعليم في السعودية قد أعلنت عن موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع المدارس بالمملكه والمراحل الدراسية المختلفة من خلال حساباتها الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث ان الوزارة اصدرت بيان اخر يوم امتحانات الفصل الدراسي الثالث والذي كان يوم الأحد 9 يونيو 2024 وسوف تقوم الجهة المكلفة بتصحيح امتحانات الطلاب، وبعد ذلك يتم اعتماد النتائج والإعلان عنها إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي.

نتائج الفصل الدراسي الثالث 2024

وزارة التعليم أعلنت عن طريقة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثالث وذلك عبر منصة نور التي تقدم عدد كبير من الخدمات للطلاب والطالبات ومن أهمها الاستعلام عن النتائج وسوف نعرض لكم الخطوات بالتفاصيل وهي كتالي:

اضغط على منصة نور التعليمية ثم قم بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور اذهب الى قائمه الرئيسية.

واضغط نتائج الطلاب ثم اختار نتائج الفصل الدراسي الثالث 2024 حدد الصف الدراسي ادخال جميع البيانات المطلوبة.

وبعد ان تتأكد منها اضغط على استعلام لتظهر لك نتائج الفصل الدراسي.

متى تبدأ إجازة نهاية العام 1445

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في بيان رسمي لها سابق على موقعها الرسمي عن بداية اجازة نهاية العام لجميع المراحل الدراسية والمدارس في السعودية وذلك بعد أن انتهى الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 9 يونيو 2024،لذلك الجميع ينتظر الإجازة الصيفية وهي الأطول في العام الدراسي ومن خلالها يستطيع أن يأخذ الطالب اجازة طويلة وأخذ قسط من الدراسة ليحصل على الراحة النفسية والبدنية لهم ويكون مؤهل الى دخول عام دراسي جديد بحيوية ونشاط حيث ان الاجازات تعطي الطالب فرصة للاستجمام من الدراسة.