فرحة كبيرة للشعب العراقي.. الحكومة العراقية تضيف 150 ألف دينار لرواتب العمال المتقاعدين

مجلس الوزراء في العراق صوت يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 على زيادة راتب التقاعدي للعمال المضمونين وذلك لمن لا يزيد راتب التقاعدي له عن 700 الف دينار حيث ان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان تلقته الرشيد أن مجلس الوزراء قد صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين وذلك بمبلغ لا يتجاوز 150 الف دينار تبعا للمعادلة التنظيمية لمن لا يزيد الراتب التقاعدي عن 700 الف دينار وذلك يشمل المتقاعد الخدمه والعجز.

زيادة راتب التقاعد للعمال المضمونين بمبلغ لا يتخطى 150 الف دينار

شرح وزير العمل احمد الاسدي في العراق تفاصيل قرار مجلس الوزراء بزيادة راتب التقاعد للعمال المضمونين لما يزيد عن 700 ألفة دينار وقال عن تفاصيله ان اقرار زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين للعمال المضمونين اتصل الى 150 الف دينار، وذلك من خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الاثنين 10 يونيو 2024 وقد اضاف سيادته أن الزيادة سوف تكون على الحد الادنى للرواتب ومقدارها يكون 350 الف دينار ليكون الراتب 500 الف دينار عراقي واشار الى ان هذه الزيادة المقررة الرواتب تبدأ من 87 ألف دينار حتى 150 الف دينار.

موعد صرف راتب التقاعد بالعراق 2024

بعد ان اوضحنا لكم قرار الزيادة في رواتب المتقاعدين بالعراق قد تم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء لذلك بدأ العديد يبحث عن زيادة راتب التقاعد المضمونين وايضا المتقاعد العاجز، حيث لم يتم الاعلان عن موعد محدد لتطبيق الزيادة، حيث انه من المتوقع ان يتم الصرف يوم الاثنين الاول من شهر يوليو 2024 والموافق 25 ذو الحجة 1445 حيث يجب الاشاره الى ان هيئة التقاعد الوطنية صرف الرواتب في اليوم الاول من الشهر الميلادي ويمكن تأخير يوم او يومين اذا كان يوم اجازة اسبوعية في العراق ويتم الاعلان رسميا عن الموعد النهائي في حالة التأخير.