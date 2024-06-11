النتيجة من هنا.. خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر بوابة وزارة التربية العراقيه

ستظهر نتائج الثالث متوسط الدور الاول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على هيئة ملفات PDF بعد أن يتم اعتمادها الوزارة بشكل إلكتروني، فضلا عن ذلك يكون بعد بعض المراحل المختلفة ومن بينها أعمال تصحيح كل الاختبارات والمراجعة بشكل جيد حتي يتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مرحلة رصد كل الدرجات التي تضمن كل أوراق الامتحانات الطلاب في مدن العراق، لتأتي نهاية المرحلة وهي إعلان كل النتائج على الموقع بشكل مباشر ومن الممكن أن تطلع عليها بكل سهولة.

خطوات معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وعن الخطوات التي يمكنك أن تقوم بإتباعها لكي تتمكن من استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كل المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

في البداية الأمر يمكنك أن تقوم بالتوجه إلى موقع الرسمي الخاص بوزارة التربية عندما تقوم بالضغط على رابط من هنا مباشرة .

قم إدخال بيانات الشخصية بشكل صحيح ثم بعد ذلك قم باختيار اسم المحافظة التي تقيم فيها ثم اختار منها أيقونة المرحلة الدراسية وذلك الدور التي ترغب فيه.

إدخال كل المعلومات الشخصية وهي تمثل في

الإسم الطالب. الرقم الامتحاني.

انتظر بعض الوقت ليتم اكتشاف كل التفاصيل المتعلقة بالكشوفات في هيئات ملفات pdf.

اعلان نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

إذا كنت ترغب في معرفة نتائج الثالث متوسط يمكنك أن تقوم بمتابعة تلك الخطوات التالية: