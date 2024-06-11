قرار حاسم من التعليم.. موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول لعموم المحافظات البصرة واربيل وبغداد وصلاح الدين عبر موقع نتائجنا

ارتفاع في مؤشرات البحث الرسمي حول موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول التي تعد الشغل الشاغل لدى الطلاب والأباء والأمهات، يرغب الطلاب أن يطلعون على النتائج في أسرع وقت ممكن، لكن تؤكد الوزارة أن السرعة في النتائج لا يكون في صالح الطلاب لأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تحتاج إلى وقت كافية من أجل إعلان نتائج دقيقة ولا يوجد بها أي أخطاء،

وعلى الطلاب جميعاً الانتظار ولا داعي للقلق، حيث تبذل وزارة التربية والتعليم أقصى جهد من أجل إعلان النتائج وتنظر إلى مجهود الطالب، كما أشادت التعليم بتفهم الطلاب والتزامهم الشام بالتعليمات التي تم تطبيقها فترة الامتحانات وهذا ما جعل فترة الامتحانات تمضي دون أي مشاكل أو صعوبات، اليوم جئنا لحضراتكم بأخبار جديد حول موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول ترقبوا معنا.

موعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الاول

لقد زاد بحث الطلاب الساعات الأخيرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول الموعد الرسمي لاعتماد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 11 من يونيو بأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء منها بشكل كامل، على أن يتم استكمال أعمال التصحيح والرصد بعد العيد ثم إعلان النتائج بعد عودة فريق المصححين من أجازة عيد العيد، وفور اعتماد النتائج يتم الرفع بشكل إلكتروني.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024

بكل سهولة وفي خطوات بسيطة تحصلين على النتائج:.