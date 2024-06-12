“سجل هنا”.. رابط التسجيل في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 2024 في الجزائر

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب ومساحة جيدة وخاصة المواطنين الذين لا يوجد وحدة سكنية خاصه بهم، وفئة الشباب المقبلين على الزواج وحديثى التخرج عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك من أجل الحصول على وحدة سكنية وتطويرها بسعر مناسب، ونوضح في سياق التقرير التالي التفاصيل الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والشروط المطلوبة والخطوات اللازمة للتسجيل.

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

تزايدت مؤخرا عملية البحث عن كيفية الدخول والتسجيل إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من قبل المواطنين الجزائريين، وذلك بعد الأنباء المتداولة عن توافر وحدات سكنية للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية جيدة.

كيفية التقديم على الوحدات السكنية في الجزائر

قامت الجهات المختصة في الجزائر بالإعلان عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن الجزائري الراغب في الحصول على وحدة سكنية من الوحدات السكنية التي يتم طرحها من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وتلك الخطوات هي:

اولا: يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

ثانيا: يقوم المواطن بكتابة البيانات الشخصية الخاصة به بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال.

ثالثا: يقوم المواطن باختيار سكنات عدل 3 من القائمة الرئيسية المتاحة.

رابعا: ينبغي أن يقوم المواطن بتكملة إلاستمارة الموضحة بجميع البيانات.

خامسا: يجب أن يقوم المواطن برفع جميع الأوراق و المستندات المطلوبة من قبل الموقع والتأكد من صحتها قبل ارفاقها.

سادسا: يقوم المواطن بالضغط على تسجيل ثم يقوم بطباعة الايصال الخاص به وانتظار رسالة تأكيد من قبل الجهات المختصة.

شروط الحصول على وحدة سكنية في الجزائر

ينبغي على المواطن الجزائري الراغب في الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل 3 أن تتوفر لديه بعض الشروط التي قامت بتحديدها الجهات المختصة وتلك الشروط هي: