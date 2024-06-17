“جددها في ثواني”.. رابط تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر في الجزائر والشروط المطلوبة

تزايدت مؤخرا عمليات البحث من قبل المواطنين الجزائريين عن كيفية تجديد منحة البطالة كل ستة أشهر، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص للوكالة الوطنية للتشغيل والتي تتبع وزارة العمل الجزائرية، وتعتبر منحة البطالة من الطرق التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لمساعدة المواطن الجزائري في تلبية الاحتياجات الخاصة به تماشيا مع الأزمات الاقتصادية، وتصرف تلك المنحة بصفة دورية شهريا للمواطنين وذلك بعد تحقيق بعض الشروط والضوابط التي لابد أن تتوفر في المستحقين بصرف تلك المنحة نبينها في المقال التالي.

خطوات تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر

قامت وزارة العمل الجزائرية بالإعلان عن بعض الخطوات التي يجب إتباعها حتى يتمكن المواطن من تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر وتلك الخطوات هي:

اولا: تسجيل الدخول إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: يقوم المواطن بإدخال بياناته الشخصية واختيار تجديد منحة البطالة.

ثالثا: تعبئة الخانات الفارغة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رابعا: الضغط على الخانة الخاصة بتجديد منحة البطالة.

شروط تجديد منحة البطالة

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر في الراغبين في تجديد منحة البطالة وتلك الشروط هي:

الشرط الأول: ينبغي أن يكون المواطن يحمل الجنسية الجزائرية.

الشرط الثاني: ينبغي أن يكون المتقدم مقيم بصفة دائمة داخل الأراضي الجزائرية.

الشرط الثالث: لابد أن يتراوح السن الخاص بالمتقدم ما بين 18 سنه و 49 سنه.

الشرط الرابع: يشترط عدم وجود دخل شهر ثابت للمواطن المتقدم.

الأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة

يوجد بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوفر لدى المواطن حتى يتمكن من تجديد منحة البطالة وتلك الأوراق هي: