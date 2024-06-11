“الحق ابني” انخفاض اسعار الحديد في السعودية اليوم لجميع الأنواع وحديد الراجحي

تعتبر صناعة الحديد والحديد الصلب في جميع أشكالها وأنواعها من أبرز الصناعات في المملكة العربية السعودية نظرًا لأهميتها الكبرى واستخداماتها الواسعة في مختلف الجوانب، تعتبر أسعار الحديد مؤشرًا حيويًا على النمو الاقتصادي والإنشائي في المملكة، كما ان أسعار الحديد تتأثر بالعديد من العوامل، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الحديد في السعودية اليوم، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر الحديد، وتوقعات سعر الحديد في الفترة القادمة.

اسعار الحديد في السعودية اليوم

تشهد أسواق الحديد في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 انخفاضًا طفيفًا في أسعار الحديد المختلفة، حيث يبدأ سعر حديد الاتفاق من 2,817.50 ريال، بينما يتراوح سعر حديد وطني وحديد الجزيرة وحديد الإمارات وحديد التلال نحو 2,760.00 ريال، على جانب آخر، يتميز حديد أبوكسي بسعر يبدأ من 3,795.00 ريال، بينما يصل سعر حديد سابك إلى 2,875.00 ريال، وفيما يلي جدول يوضح أسعار طن الحديد للأنواع المختلفة، حيث يشير السع إلى بداية سعر الطن من كل نوع:

نوع الحديد بداية السعر (ريال) حديد الاتفاق 2,817.50 حديد وطني 2,760.00 حديد الجزيرة 2,760.00 حديد الإمارات 2,760.00 حديد الراجحي 2,817.50 حديد التلال 2,760.00 حديد أبوكسي 3,795.00 حديد سابك 2,875.00

من المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة خلال الأيام القادمة وقد تشهد بعض التغييرات البسيطة استنادًا إلى عوامل العرض والطلب في السوق.

متى يحدث انخفاض سعر الحديد في السعودية؟

بداية لابد أن نعرف أن أسعار الحديد تتأثر بالعديد من العوامل، والتي منها التالي:

الطلب الداخلي والخارجي على الحديد. أسعار الخامات الأساسية مثل خام الحديد. تكاليف الطاقة والعمالة. سياسات الحكومة المحلية.

وبناء على هذه العوامل يتوقع أن تتأثر أسعار الحديد في المملكة، وأن تشهد تغيرات في الفترة القادمة استنادًا على تطورات السوق العالمية والمحلية.