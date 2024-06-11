استعلم عن نتيجتك “من هنا” .. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بغداد والبصره وصلاح الدين وكل المحافظات

تم الإعلان عن لينك نتائج الثالث متوسط 2024 في كافة عموم محافظات العراقية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن النتائج سيتم إعلانها فور انتهاء الطلاب من امتحانات نهاية العام 2024، وبعد إتمام عملية تصحيح الأوراق في أسرع وقت ممكن واعتماد النتائج من قبل الوزارة، وبهذا، تطمئن الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأن الجهود تبذل لتوفير النتائج بسرعة ودقة، لضمان حصول الجميع على نتائجهم في الوقت المناسب.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي عن موعد إعلان نتائج هذه المرحلة في جميع محافظات العراق من خلال لينك نتائج الثالث متوسط 2024 وذلك بعد انتهاء الطلاب من اختبارات العام الدراسي 2024 الترم الثاني، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

ابحث عن لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

اضغط على لينك النتائج.

حدد محافظة الطالب المقيم بها من القائمة.

اكتب بيانات الاستعلام عن النتيجة.

اضغط على علامة البحث لعرض النتيجة.

بهذه الخطوات، يتيح الموقع الرسمي للوزارة للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الثالث متوسط بسهولة ويسر.

موقع نتائج الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء تصحيح امتحانات الثالث متوسط 2024،والآن في مرحلة رصد درجات كل طالب وطالبة والعمل على المراجعة النهائية لضمان توزيع الدرجات بناءً على أدائهم الفعلي في الامتحانات، وكما سيتاح باب التظلمات للطلاب المتضررين من النتائج، لتقديم اعتراضاتهم والمساهمة في تحسين الدرجات، ويذكر أن الوزارة لم تعلن رسميًا عن موعد الإعلان عن نتائج هذه المرحلة حتى الآن.