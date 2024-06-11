لولو بتقدم اغاني العيد .. ضبط تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024 أحلى أغاني العيد الجديدة للاطفال

نال تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024 شهرة واسعة في الفترة الحالية بفضل تقديمها العديد من الأغاني والأناشيد المحببة للأطفال، وتميزت القناة بعرض جميع أغاني لولو، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة حيث تقدم القناة محتوى ممتع ومختلف عن غيرها من القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، مما جذب العديد من المشاهدين، وسوف نستعرض ترددها عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024

قامت قناة وناسة بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي أسرت قلوب الأطفال وأضفت البهجة والسرور إلى وقتهم، ولذلك، ويكون ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

بالإضافة إلى ذلك، لمن يرغب في متابعة قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات، يمكن الاطلاع على التردد التالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

وبهذه الطريقة، يمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والمسلية التي تقدمها قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024

يمكن ضبط تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: