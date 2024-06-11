لولو بتقدم اغاني العيد .. ضبط تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024 أحلى أغاني العيد الجديدة للاطفال

نال تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024 شهرة واسعة في الفترة الحالية بفضل تقديمها العديد من الأغاني والأناشيد المحببة للأطفال، وتميزت القناة بعرض جميع أغاني لولو، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة حيث تقدم القناة محتوى ممتع ومختلف عن غيرها من القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، مما جذب العديد من المشاهدين، وسوف نستعرض ترددها عبر السطور القادمة، تابعونا لمعرفة المزيد.
تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024
قامت قناة وناسة بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي أسرت قلوب الأطفال وأضفت البهجة والسرور إلى وقتهم، ولذلك، ويكون ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة القناة: SD.
بالإضافة إلى ذلك، لمن يرغب في متابعة قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات، يمكن الاطلاع على التردد التالي:
- التردد: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
وبهذه الطريقة، يمكن للأطفال الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والمسلية التي تقدمها قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024
يمكن ضبط تردد قناة وناسة كيدز نايل سات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح شاشة التلفزيون والرسيفر.
- اضغط على زر “القائمة” من جهاز الريموت كنترول.
- اختر “البحث اليدوي” من قائمة الخيارات المتاحة.
- قم بإضافة تردد جديد من خلال قائمة الترددات.
- قم بتعبئة نموذج البحث عن طريق إدخال التردد الحالي لقناة وناسة.
- وأدخل بعد ذلك معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب حسب المعلومات المتاحة.
- انقر على زر “البحث” للبحث عن القناة.
- وبعد الانتهاء من البحث، ستظهر القناة الفضائية على شاشة الريسيفر.
- ويمكنك الآن متابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة على قناة وناسة للأطفال.
- تقدم أيضا عددًا كبيرًا من الأغاني والبرامج الممتعة التي تضفي البهجة والسرور على حياة الأطفال العرب.