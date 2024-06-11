كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن بالاسم 2024 عبر موقع نتائج الامتحانات من وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف التاسع في اليمن بالاسم 2024 ترقبها يعد الشعور المسيطر على طلبة اليمن من كل المحافظات المختلفة، حيث يختلط شعور الترقب بمزيد من الخوف والقلق إثر انتظار النتيجة، وهنا قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بدور هام في الانتهاء من كل الأعمال داخل الكنترول، وتستعد الوزارة لطمأنة كل طلبة اليمن في وقت قريب، فلا يوجد أي داعي للدخول على مواقع غير رسمية للبحث عن النتائج، حيث لم يتم تحميل النتيجة المرتقبة على أي موقع إلكتروني حتى وقتنا الحالي.

نتائج الصف التاسع في اليمن بالاسم 2024

حددت وزارة التعليم في اليمن موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي المنتهي منذ أيام قليلة، والتزم كل الطلاب بهذه المواعيد وانطلقوا إلى مدارسهم في صباح تلك الأيام لخوض اختبارات نهاية العام من شهادة التعليم الأساسي، الذي يعد من أهم المراحل التعليمية في حياة طالب اليمن، لأن الطالب خلال هذه السنوات يتلقى مادة علمية تعد حجر الأساس لكل ما هو آتً، وتدرك الوزارة جيدًا أهمية هذه المرحلة وهذا جعلها تضع اهتمام لكل ما يخص الاختبارات، وتعد النتيجة هي وسيلة إسعاد الأبناء في هذا الوقت، والتي يمكن الاستعلام عنها بالطريقة التالية:

التوجه إلى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية .

تظهر لك أيقونة ” النتائج ” في الموقع بعد الدخول عليه.

ثم تظهر قائمة جانبية بها كل الصفوف.

اختر منها أيقونة ” الصف التاسع “.

حدد العام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

يطلب الموقع تسجيل بعض المعلومات عن الطالب منها رقم الجلوس.

انقر على ” استعلام “.

موعد اعلان نتائج الصف التاسع في اليمن بالاسم 2024

يعد موعد نتائج الصف التاسع في اليمن بالاسم 2024، من أصعب المواعيد التي يمكن لأي طالب انتظارها، ولكن على الطلاب التحمل بعض الشئ في الانتظار لأن النتيجة النهائية لم تنتهي بعد، وكما صرحت الوزارة من الممكن أن تظهر نهاية شهر يونيو خلال آخر أسبوع.