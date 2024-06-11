اليكم الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية الاستفادة من تلك الأيام

هناك الكثير من الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، لذلك وجب على كل مسلم الالتزام بفعلها في هذه الأيام العشر، وعلى الرغم من أنها تسعة أيام بدءً من غرة ذي الحجة حتى اليوم التاسع وهو وقفة عرفات، إلا أنها سميت عشر حيث ضم إليهم يوم النحر ليكون عشر أيام، وعن فضل هذه الأيام تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لن يمر على العبد أيام في حياته أفضل منها، ولا يوجد أي عمل يضاهي فضل العمل الصالح في هذه الأيام.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

يستجيب الله لدعاء المسلم في الأيام العشر المعدودات وكل عمل صالح يقوم به في خير له وخير لباقي المسلمين، ومن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة ما يلي:

الصيام: من السنة المؤكدة عن النبي الكريم صيام هذه الأيام،ومن لم يستطيع صيامها جميعًا يفضل صيام يوم عرفة لأنه يكفر الذنوب.

الصلاة: يجب على كل مسلم الحفاظ على أداء الفروض الخمسة في وقتها، ويفضل أداء السنن والنوافل مثل قيام الليل والإكثار منها.

القرآن: من الأفضل أن يقرأ المسلم ورد كل يوم من القرآن حتى وإن كان بسيطًا.

ذكر الله: على كل مسلم ترطيب لسانه وقلبه بذكر الله خلال ساعات الليل والنهار، بالأذكار المحببة في هذه الأيام وهي ” لا إله إلا الله ” و ” الحمد لله ” و ” الله أكبر “.

الصدقة: ما أجمل أن يتصدق المسلم على الفقراء والمساكين في هذه الأيام حتى وإن كان بأبسط الأمور.

الدعاء والاستغفار: تفضل الله عز وجل على المسلمين بإجازة الدعاء وتغيير الأقدار في هذه الأيام.

كيفية الاستفادة من العشر الأوائل من ذي الحجة

يجب على المسلم الخروج من هذه الأيام بتحقيق أقصى استفادة ممكنة، والتي يجب أن تبدأ بالنية، حيث ينوي التقرب إلى الله بفعل ما يستطيع من أعمال صالحة، ثم وضع خطة للتسع أيام يقوم كل يوم بعدة أعمال مثل صلة الرحم أو التصدق ومساعدة الآخرين فيما يرضي الله، أو الاستعداد لتجهيز الأضحية.