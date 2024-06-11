“مكتوبة” الان أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة pdf .. وفضل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة pdf من أكثر ما يحرص عليه المسلمون في هذه الأيام المباركة التي نعيشها حاليًا، حيث يعد الدعاء من أفضل الأعمال التي تكون وسيلة ممتازة لتقرب العبد إلى ربه، حيث علمنا رسولنا الكريم أن الله عز وجل يحب العبد اللحوح الذي يناجيه ويلح في الدعاء، ويكون واثق تمام الثقة في استجابة الله كما وعد عباده، ولن يجد المسلمون أفضل من هذه الأيام للإكثار من الدعاء لله.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة pdf

بدأ شهر ذي الحجة الأمس الجمعة وبعد مرور الساعات الأولى من مغرب الخميس، تشهد الأرض بما فيها من بشر ومخلوقات نفحات من الله، يجب على المسلم اغتنامها لأنها أفضل الفرص التي تمر على المسلمين في حياتهم، ونظرًا لقيمة الدعاء في الإسلام نتطرق إلى بعض أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة pdf يمكن ذكرها في هذه الأيام العظيمة.

“اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”.

“اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قدَّمْتُ، وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ، وما أعلَنْتُ وما أسْرَفْتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لا إله إلا أنت”. “اللهم ارزقنا القوة والعزيمة للصلاح والتقوى في عشر ذي الحجة”.

“اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ”.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

بعد ذكر أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة نتعرف على فضل هذه الأيام، حيث جاء عن الرسول أن الثواب مضاعف في خلالها، وتحديدًا ” الصيام ” الذي يجازي الله عليه العباد كما يرى، ومن هذا الجزاء باب الريان في الجنة الذي يدخل منه الصائمون فقد يوم القيامة، ويأتي اليوم التاسع من ذي الحجة ليكون يوم عرفة الذي يستجيب الله فيه الدعاء ويغفر للمسلمين خطاياها.