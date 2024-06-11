الان موقع نتائج التاسع برقم الجلوس اليمن 2024 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية Yemenexam

نتائج التاسع برقم الجلوس اليمن 2024 يترقب الإعلان عنها عددًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث انتهى الطلاب من هذه الاختبارات في يوم الأحد الموافق 12 مايو الماضي والموافق بالهجري 4 ذي القعدة 1445 هـ، أي أنه مر أكثر من شهر على انتهاء الاختبارات، وقد بدأت في يوم 28 أبريل واستمرت لمدة أسبوعين تقريبًا في كل المحافظات اليمنية، ونوافيكم بالمزيد من التفاصيل فيما يلي.

نتائج التاسع برقم الجلوس اليمن 2024

ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج التاسع برقم الجلوس اليمن 2024، وبالنسبة لموعد ظهورها في العام الماضي فإن النتيجة لم تتأخر بعد، حيث إنه يظل هناك أكثر من أسبوعين تقريبًا على إعلان ظهورها، فقد ظهرت في السنة الماضية في آخر شهر يونيو 2023، ونحن الآن لا زلنا في الثلث الأول من هذا الشهر، وحتى هذه اللحظة تستمر عملية التصحيح ومراجعة اجابات الطلاب في المحافظات الـ 22 باليمن، وسيتم اتاحة النتيجة للطلاب بشكل الكتروني بمجرد انتهاء التصحيح واعتماد النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إصدار تصريح رسمي يحدد موعد ظهور النتيجة، وان كل الأخبار المثارة حول هذا الموضوع هي مجرد توقعات أو اجتهادات لبعض المواقع، ويجب على الطلاب متابعة المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم على على موعد الإعلان عن النتيجة رسميا والاستعلام عنها.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

بإمكان جميع الطلاب على على نتائج التاسع برقم الجلوس اليمن 2024 بمجرد أن تعلم الوزارة عن ظهورها رسميا، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: