الان pdf .. رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع نتائجنا الرصافة وجميع المحافظات

استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع نتائجنا والتي انتهت الاختبارات الخاصة بها في بداية شهر يونيو الحالي حيث استمرت هذه الاختبارات لعدة أسابيع قليلة، وبعد انتهائها زادت عمليات البحث بشكل كبير لمعرفة النتيجة، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أنها ستقوم بتوفير النتائج على المنصات الإلكترونية المختلفة في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح في جميع المديريات التعليمية، وهذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الوصول إلى النتائج وضمان الشفافية والدقة في إعلانها.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع نتائجنا

وزارة التربية العراقية أوضحت كافة التفاصيل حول نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع نتائجنا، حيث أشار المسؤولون إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا تلك الاختبارات بلغ نحو 900 ألف طالب، وتم توزيعهم على 5477 لجنة في مختلف المحافظات العراقية.

وقد أكد بعض المسؤولين أن مؤشرات النجاح هذا العام تشير إلى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، وحاليا تكون النتائج في المرحلة النهائية من عملية تصحيح ومراجعة الأوراق، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، وسيتم رفع الدرجات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة وسرعة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf

وزارة التربية والتعليم أشارت إلى أن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf سيتم الإعلان عنها بشكل مركزي وإلكتروني من خلال موقع نتائجنا ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى موقع “ملازمنا” الإلكتروني أو موقع “ نتائجنا “.

بمجرد الوصول إلى الموقع، افتح صفحة جديدة وابحث عن خيار “نتيجة الصف الثالث المتوسط”.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها من القائمة المتاحة.

ستظهر أيقونة “تنزيل”، يجب الضغط عليها لتحميل ملف النتائج على جهازك.

وبعد انتهاء عملية التحميل، يمكنك فتح الملف والبحث عن اسمك باستخدام خانة البحث داخل الملف.

بهذه الخطوات، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة، مما يسهل عملية الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل دقيق ومباشر.