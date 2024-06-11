موعد نتائج بكالوريا 2024 الجزائر education.gov.dz موقع الديوان الوطني

موعد نتائج بكالوريا 2024 يعتبر من أكثر المواضيع التي تشغل اهتمام الطلاب والمترشحين في الجزائر الآن والكثير منهم يستخدم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الموعد المحدد من قبل الوزارة لظهور النتائج، وذلك لأن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي تؤثر على مستقبل الطلاب.

موعد نتائج بكالوريا 2024 الجزائر

من المقرر أن تبدأ امتحانات بكالوريا 2024 في الجزائر اليوم الأحد الموافق 9 يونيو، وسوف تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 13 يونيو، موزعة على مدار خمسة أيام متتالية وسوف يتم تخصيص يومي الجمعة والسبت لتصحيح الأوراق بشكل دقيق وتسجيل الدرجات بعناية فائقة، وسوف يتم الإعلان عن النتائج النهائية بشكل رسمي يوم الاثنين 15 يونيو، حيث يأمل الجميع أن تكون النتائج مرضية وتعكس الجهود المبذولة خلال العام الدراسي.

نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج امتحانات البكالوريا 2024 باتباع الخطوات التالية: