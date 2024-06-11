شوف الموعد عشان تتابع.. مواعيد برنامج ابراهيم فايق على قناة mbc مصر

مواعيد برنامج ابراهيم فايق على قناة mbc مصر، أعلن الإعلامي الرياضي البارز إبراهيم فايق عن مواعيد عرض برنامجه الجديد الذي تم الاتفاق على تقديمه عبر شبكة تلفزيونية جديدة، يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء عقده السابق مع شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، حيث اختتم فايق مشواره معهم بنهاية فصل الشتاء الماضي.

تعد هذه الخطوة جزءا من رحلة جديدة يسعى إليها إبراهيم فايق، حيث يسعى إلى استكشاف فرص جديدة وتجارب مختلفة في مجال الإعلام الرياضي، يترقب الجمهور بشغف عرض البرنامج الجديد الذي يقدمه فايق، والذي من المتوقع أن يحمل معه جوا من التجدد والإثارة.

مواعيد برنامج ابراهيم فايق على قناة mbc مصر

أكد إبراهيم فايق أن برنامجه الجديد سيتم بثه خلال خمسة أيام في الأسبوع وتحديدا من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء ستكون حلقات برنامج كرة القدم مع فايق متاحة للمشاهدين بدءا من الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها مباشرة على الهواء لمدة ساعتين.

هذا الإعلان يأتي كخطوة استراتيجية لجذب الجمهور وتوفير محتوى رياضي مميز ومنوع على مدار الأسبوع يهدف إبراهيم فايق، من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات المشاهدين وتقديم برنامج يتناول آخر أخبار وأحداث كرة القدم بطريقة شيقة وممتعة.

برنامج ابراهيم فايق علي أم بي سي مصر

سيتاح للجمهور المصري فرصة متابعة حلقات برنامج إبراهيم فايق على قناة MBC Masr عبر القمر الصناعي نايل سات دون أي عوائق، حيث سيتم بث البرنامج بشكل مباشر ليصل إلى المشاهدين في مصر ومناطق أخرى.

تشير المعلومات إلى أن إبراهيم فايق كان يقدم برنامج جمهور التالتة على قناة On Time Sports لعدة سنوات، وكان هذا البرنامج متخصص في تغطية أحداث كرة القدم المحلية والقارية بشكل شامل ومتميز.