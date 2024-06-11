تنضيف الكوارع ولا اجدع جزار.. أسهل طريقة لتنظيف الكوارع منمن الشعر نهائيا لحد الحله بكل سهوله ولا تعب ولا مجهود

طريقة تنظيف الكوارع من الشعر نهائيا، تعد الكوارع من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة، التي يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز الذي لا يقاوم، تقدم السيدات وجبة الكوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ذبح الأضحية تقدم الكوارع بطرق مختلفة ومتنوعة، وتحتاج إلى تنظيف جيد قبل الطهي للتخلص من بقايا الشعر وأي رائحة زفارة، تهتم ربات البيوت كثيرا بتنظيف الكوارع لضمان الحصول على طبق شهي وصحي.

طريقة تنظيف الكوارع من الشعر نهائيا

تنظيف الكوارع يعد من المهام الأساسية، التي تواجه ربات البيوت، خاصة مع الإقبال الكبير على تناولها كوجبة مفضلة للعديد من الأسر، الكوارع تتميز بقيمتها الغذائية العالية ونكهتها الفريدة، وتعد الكوارع مصدرا لمد الجسم بالبروتين والمعادن والأحماض الأمينية، ولكن عملية تنظيفها قد تبدو معقدة للكثيرات، في هذه المقالة، سنتناول طريقة سهلة وفعّالة لتنظيف الكوارع من الشعر، مما يجعلها صالحة للطهي والتناول بدون الحاجة إلى خطوات معقدة.

طريقة تنظيف الكوارع من الشعر والتخلص من رائحتها

لتنظيف الكوارع وإزالة رائحتها الكريهة، خاصة خلال أيام العيد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أضيفي كمية كبيرة من الماء في وعاء عميق، ثم أضيفي حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ضعي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اسكبي الماء الساخن على الكوارع وابدئي بإزالة الشعر منها.

كرري هذه العملية مرة أخرى لضمان إزالة الشعر والرائحة بالكامل.

باستخدام السكين، قومي بحلق الشعر المتبقي بلطف حتى يصبح لون الكوارع أبيض.

افركي الكوارع بكمية مناسبة من الملح والخل الأبيض للتخلص من أي رائحة كريهة متبقية.

باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على كوارع نظيفة وخالية من الروائح غير المرغوب فيها، جاهزة للتحضير والطهي.

طريقة تنظيف الكوارع بالشبة: