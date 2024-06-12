بالخطوات .. كيفية حجز صف أول أمام البحر بشواطئ الإسكندرية بشكل إلكتروني

نظراً لزيادة الإزدحام والتكدس بشكل كبير بشواطئ عروس البحر المتوسط مع اقتراب فصل الصيف، قامت الإدارة المركزية للسياحة بتوفير خاصية تمكن المصيفين من حجز صف أول أمام البحر وذلك بشكل إلكتروني، حيث جاء ذلك القرار بهدف التسهيل على المواطنين من أجل قضاء عطلة صيفية ممتعة مع عائلاتهم.

حجز صف أول أمام البحر

أفصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية عن الخطوات اللازمة من أجل حجز صف أول أمام البحر مباشرة، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

أولاً يجب الولوج إلى الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة عبر محرك البحث جوجل.

من ثم الذهاب إلى الخانة المخصصة للشواطئ.

وبعد ذلك يتعين على الشخص تحديد الشاطئ الذي يرغب بالحجز به.

النقر على كلمة “الحجز الآن”.

بالإضافة إلى كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة قبل الإرسال.

ستصل للشخص رقم التأكيد الذي سيستخدمه أثناء الدخول للشاطئ.

كيفية قضاء عطلة ممتعة بالإسكندرية

في سياق متصل، هناك عدد من النشاطات التي يمكن للزوار والمقيمين داخل الإسكندرية القيام بها لقضاء وقت ممتع، والتي من بينها كل ما يلي: