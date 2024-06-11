هسه .. جدول امتحانات السادس الإعدادي في العراق وموعد انقطاع الانترنت عن البلاد

امتحانات السادس الإعدادي في العراق، مع مرور الأيام تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من الطلاب والطالبات في العراق عن جدول الامتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق، لذلك قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان بشكل رسمي عن جدول امتحانات الصف السادس، كما أعلنت أيضًا المدة المستغرقة لأداء الامتحانات وتاريخ البداية والنهاية، كما وضحت أيضاً وزارة التربية العراقية الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الطلاب بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات سواء من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا المتخصص في عرض نتائج الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية، تابع معي لمعرفة التفاصيل

امتحانات السادس الإعدادي في العراق

وضعت وزارة التربية العراقية جدول الامتحان الخاص بالصف السادس الإعدادي لتحديد موعد بداية الاختبارات والتي من المقررة أن بدأت بالفعل أول أمس في يوم 8 من شهر يونيو الحالي، وتستمر الامتحانات قرابة الشهر وتنتهي بالتحديد في يوم 2 من شهر يوليو القادم 2024، وجاء جدول الامتحانات كالآتي:

تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 8 يونيو حيث الطلاب اختبار أول مادة.

بينما تنتهي الاختبارات في يوم 2 من شهر يوليو القادم 2024 بأداء اختبار اللغة الفرنسية.

تستمر الاختبارات قرابة الشهر.

بعدها يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج عبر المواقع المخصصة لذلك.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024

بعد أن تنتهي الاختبارات تقوم اللجان المخصصة بتصحيح الاختبارات ومن ثم رصد الدرجات في الكنترول، وبعد تقوم الوزارة باعتماد النتائج الخاصة بالطلاب ثم تقوم برفعها عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا، كل ما عليك أن تقوم بعدد من الخطوات يتمثل في النقاط الآتية: