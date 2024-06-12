“مشاكسات ممتعة بين القط والفأر” استقبل الآن تردد قناة توم وجيري 2024 Tom and Jery

تدرج قناة توم وجيري ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية المحتوى التي تبث عبر الأقمار الصناعية بجودة عالية بهدف تسلية الاطفال وامتاعهم، حيث تتمتع تلك القناة بمزايا غير مسبوقة وهي عرض الحلقات الجديدة من الكرتون المفضل للأطفال والمراهقين وهو كرتون توم وجيري بجودة عالية في البث بدون فواصل مزعجة، ولاستقبال التردد المجاني يتم اتباع ما يلي توضيحه.
تردد قناة توم وجيري 2024
أصبح استقبال تردد قناة توم وجيري أمر حتمي في المنزل الذي يوجد به أطفال، حيث تتمتع القناة بإقبال وتهافت وشعبية كبيرة ورغبة في تشغيل المحتوى بشكل مستمر بفضل الحلقات الجديدة التي ينتظرها الاطفال بحب واستمتاع، ولاستقبال القناة يتم استخدام احداثيات الضبط المتمثلة في البيانات التالية، وذلك عند إجراء البحث اليدوي عبر جهاز الرسيفر:
- معامل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- تردد القناة: 12149.
- اتجاه البحث: أفقي – Horizontal.
لماذا يحرص الآباء على استقبال تردد توم وجيري؟
تتمتع القناة بمزايا متعددة لا حصر لها، وكانت تلك المزايا سبب أولي ورئيسي في حرص الآباء والأمهات على البحث عن تردد القناة، وتلك المميزات تتمثل في:
- أمان المحتوي.
- جاذبية المحتوى لجميع الفئات العمرية حتى المراهقين والشباب حيث تقدم القناة فقرات ترفيه وبرامج معلومات عامة تفيد الجميع.
- عرض حلقات ممتعة من أشهر أفلام الكرتون وأفلام ديزني.
- جودة البث عالية ولا تحتاج رسوم مسبقة أو اشتراكات لفك التشفير.
- الفواصل الإعلانية مقبولة في حال المقارنة بين القنوات التي تعرض فواصل طويلة ومزعجة.
- تنوع الفقرات والبرامج لإرضاء متابعي القناة من الأطفال الإناث والذكور وذلك من حيث عرض أفلام كرتون سندريلا و الأميرات وأيضاً عرض أفلام السباق والمحقق كونان.
- تحديث التردد بشكل مستمر لضمان البث بأعلى التقنيات.