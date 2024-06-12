“مشاكسات ممتعة بين القط والفأر” استقبل الآن تردد قناة توم وجيري 2024 Tom and Jery

تدرج قناة توم وجيري ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية المحتوى التي تبث عبر الأقمار الصناعية بجودة عالية بهدف تسلية الاطفال وامتاعهم، حيث تتمتع تلك القناة بمزايا غير مسبوقة وهي عرض الحلقات الجديدة من الكرتون المفضل للأطفال والمراهقين وهو كرتون توم وجيري بجودة عالية في البث بدون فواصل مزعجة، ولاستقبال التردد المجاني يتم اتباع ما يلي توضيحه.

تردد قناة توم وجيري 2024

أصبح استقبال تردد قناة توم وجيري أمر حتمي في المنزل الذي يوجد به أطفال، حيث تتمتع القناة بإقبال وتهافت وشعبية كبيرة ورغبة في تشغيل المحتوى بشكل مستمر بفضل الحلقات الجديدة التي ينتظرها الاطفال بحب واستمتاع، ولاستقبال القناة يتم استخدام احداثيات الضبط المتمثلة في البيانات التالية، وذلك عند إجراء البحث اليدوي عبر جهاز الرسيفر:

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة: 12149.

اتجاه البحث: أفقي – Horizontal.

لماذا يحرص الآباء على استقبال تردد توم وجيري؟

تتمتع القناة بمزايا متعددة لا حصر لها، وكانت تلك المزايا سبب أولي ورئيسي في حرص الآباء والأمهات على البحث عن تردد القناة، وتلك المميزات تتمثل في: