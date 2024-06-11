لينك مباشر.. الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024 الترم الثاني عبر موقع المربع الإلكتروني

الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024، توفر وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت الآن إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف العاشر للفصل الدراسي الثاني، تولى الوزارة في الكويت اهتمام بالغ لعملية تقييم الطلاب ورصد درجاتهم بعد استكمال تصحيح جميع الاختبارات بدقة وتقوم بذلك على الفور بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات ليتم الإعلان عن النتائج رسميا عبر موقع الوزارة الرسمي، ومن خلال هذا الموقع يتم نشر النتائج بشكل رسمي ودقيق.

وبناءا على هذا بدأ جميع طلاب وطالبات الصف العاشر في الكويت في البحث عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني تتمثل الخطوة الأولى للاستعلام في زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الكويت، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى بوابة النتائج والتحقق من النتائج بسهولة.

الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024

من المتوقع أن تكون نتائج طلاب وطالبات الصف العاشر متاحة في الأيام الأخيرة من شهر مايو وذلك بعد انتهائهم من أداء الاختبارات مباشرة، ويمكن لأي طالب الاطلاع على نتيجته باتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الرسمي مباشرة. يجب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عبر توفير كافة البيانات الشخصية المطلوبة. يتم النقر على أيقونة نتائج الصف العاشر المتاحة. يتم تحديد الفصل الدراسي المراد الاطلاع على نتائجه وهو الفصل الدراسي الثاني في هذه الحالة. يدخل الرقم المدني الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك. يتم النقر على زر اظهار النتائج لاستعراض النتائج فورا.

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت أنها ستصدر نتائج الصف العاشر مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أكدت الوزارة أن عمليات الاختبار للطلاب ما زالت مستمرة ومن المقرر أن تنتهي في وقت قريب وفقا للجدول الزمني المحدد، وأشارت الوزارة إلى أن المعلمين ملتزمون تصحيح الأوراق الامتحانية بدقة ومتابعة عملية تسجيل الدرجات بدقة لاعتماد النتائج في أقرب وقت ممكن، من المتوقع أن تعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة ويسر من خلاله.