بسرعة ع البنك قبل العيد..شقق متشطبة بمقدم 25 ألف لمحدودي الدخل بالشروط دي

شقق متشطبة بمقدم 25 ألف حيث صرح نائب رئيس الهيئة للمجتمعات العمرانية، على طرح العديد من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة، يستفيد منها محدودي الدخل، برعاية صندوق الإسكان الاجتماعي لمساعدة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية للبلاد ورفع المعاناة عن فئات المجتمع المصري، لذلك فقد حرصت وزارة الإسكان على تلبية احتياجات المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.

شقق متشطبة بمقدم 25 ألف

أعلنت وزارة الإسكان عن قيامها بطرح عدد من الوحدات السكنية مشطبة لمحدودي الدخل بمقدم يصل إلى 28 ألف، مع تسهيلات في سداد قيمة الوحدة بأقساط شهرية تبلغ نحو 1,100 جنيهً، وفق بنود محددة للحصول على الوحدة السكنية من البرنامج ومن أبرز المتطلبات هي كالتالي:

ألا يقل السن لمن يتقدم عن 21 عام، كما لا يزيد عن 51 عام.

بالنسبة للمتقاعدين ينبغي ألا يتجاوز العمر عن 75 عام.

لا يحق للمستفيد من طرح الوحدات السابقة التقديم على وحدة سكنية في المشروع الخاص بسكن لكل المصريين.

لابد من تقديم ما يثبت الحد الأدنى للدخل الشهري للشخص 2,700 جنيه.

كما يجب ألا يزيد الدخل عن 7 آلاف جنيه للمتزوج أو الأعزب.

تقديم مستند لإثبات الإقامة أو العمل للمتقدم في مناطق قريبة من طرح الوحدات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2024

كما أعلن صندوق الإسكان عن ضرورة تقديم المستندات اللازمة لحجز الوحدة السكنية في مشروع سكن لكل المصريين، والتي ينبغي توفيرها وهي كالتالي: