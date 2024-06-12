“بسكويت الشيكولاتة المفضل” طريقة عمل الكوكيز في المنزل بأسهل الخطوات

من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص هو الكوكيز، كما أنه البسكويت المفضل عند الأطفال، لاسيما أن هناك الكثير من السيدات اللاتي تلجئن إلى المتاجر على الرغم من أنها لا تحتاج إلا 20 دقيقة فقط، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة لعمل الكوكيز.
مقادير عمل الكوكيز بطريقة سهلة
يمكن القيام بعمل الكوكيز بمكونات سهلة وبسيطة، وتكون هذه المكونات كالتالي:
- 200 جرام من الزبدة المرملة.
- 150 جرام من السكر.
- 400 جرام من الدقيق الفاخر.
- 5 جرام من الفانيليا.
- 80 جرام من شيكولاتة الكوكيز.
طريقة عمل الكوكيز في المنزل
فيما يلي نوضح طريقة تحضير الكوكيز في المنزل في مدة تقارب 45 دقيقة:
- في البداية يجب القيام بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم القيام بتجهيز صينيتين والقيام بوضع ورق الزبدة في كل واحدة.
- تجهيز إناء عميق ووضع كلًا من الزبدة والسكر والقيام بالتقليب المستمر لحين أن تتداخل المكونات ببعضها البعض ويصلح لدينا عجينة متماسكة.
- إضافة الدقيق والفانيليا إلى خليط الزبدة والقيام بمزج المكونات ببعضها البعض.
- غرف عجينة الكوكيز عن طريق استخدام مغلفة الآيس الكريم، والقيام بتغطيتها بالسكر.
- ترك مسافة بين كل واحدة من الكوكيز والأخرى لتجنب التصاق القطع ببعضها بعد نضجها، ثم القيام باستخدام قاع الكوب للضغط على قطع الكوكيز.
- إضافة قطع الشيكولاته وتوزيعها على العجينة بشكل عشوائي.
- إدخال الصينية إلى الفرن لمدة لا تقل على ربع ساعة لحين أن تأخذ أطرافها اللون الذهبي.
- وأخيرًا نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها جانبًا لحين أن تبرد.