“بسكويت الشيكولاتة المفضل” طريقة عمل الكوكيز في المنزل بأسهل الخطوات

من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص هو الكوكيز، كما أنه البسكويت المفضل عند الأطفال، لاسيما أن هناك الكثير من السيدات اللاتي تلجئن إلى المتاجر على الرغم من أنها لا تحتاج إلا 20 دقيقة فقط، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة سهلة لعمل الكوكيز.

مقادير عمل الكوكيز بطريقة سهلة

يمكن القيام بعمل الكوكيز بمكونات سهلة وبسيطة، وتكون هذه المكونات كالتالي:

200 جرام من الزبدة المرملة.

150 جرام من السكر.

400 جرام من الدقيق الفاخر.

5 جرام من الفانيليا.

80 جرام من شيكولاتة الكوكيز.

طريقة عمل الكوكيز في المنزل

فيما يلي نوضح طريقة تحضير الكوكيز في المنزل في مدة تقارب 45 دقيقة: