جهز الفيزا ياحاج وعلى البنك..موعد معاشات يوليو 2024 وحقيقة التقديم قبل العيد

موعد معاشات يوليو 2024، يفصلنا القليل عن موعد صرف معاشات شهر يوليو، ومع اقتراب ذلك الموعد تزداد تساؤلات المتقاعدين حول ذلك، وقد كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بعض التفاصيل التي تخص المعاشات، حيث سيتم صرف زيادة جديدة بداية من شهر يوليو القادم ضمن الموازنة العامة، وقد تصل نسبة الزيادة المضافة نحو خمسة عشر بالمائة، وقد بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من المعاشات نحو ثلاثة عشر مليون مواطن، وإليكم المزيد من التفاصيل حول موعد صرف المعاشات في السطور القادمة.

موعد معاشات يوليو 2024

ينتظر جميع المتقاعدين صرف معاشات شهر يوليو، وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرفها بداية من اليوم الأول من شهر يوليو القادم، وقد كان من المقرر أن يتم إضافة زيادة جديدة على المعاشات بداية من شهر يوليو ولكن تم استثناء ذلك العام وإضافة الزيادة خلال شهر مارس الماضي بدلًا من شهر يوليو، وكان ذلك من بين جهود الحكومة في مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أصابت الدولة في الفترة الأخيرة.

زيادة المعاشات 15%

قررت الحكومة المصرية صرف معاشات شهر يوليو 2024 وإضافة زيادة جديدة بنسبة تبلغ خمسة عشر بالمائة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء والضغط عن المواطن وخاصة بعد أن شهدت الدولة تضخم كبير كان له تأثير على المواطنين في عمليات شراء مستلزماتهم وكافة ما يحتاجونه.

تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024

هناك القليل من الأيام التي تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومن أجل مشاركة المواطنين بالاحتفال في هذه المناسبة السعيدة، تم الاتفاق على أن يتم صرف رواتب شهر يونيو مبكرًا عن الموعد المعتاد الصرف فيه كل شهر، حيث بدأت عمليات صرف الرواتب بداية من الأمس الموافق العاشر من شهر يونيو وحتى اليوم الثالث عشر من نفس الشهر.