“فتة اللبن” طريقة عمل أم علي في المنزل بمذاق شهي وطعم لا يقاوم

يعتبر طبق أم علي من أفضل وأشهر الحلويات في مصر والوطن العربي، حيث تفضل الكثير من السيدات عمل الوصفة الخاصة بأم علي وذلك بسبب طعمها اللذيذ والشهي، لاسيما أن هناك مسميات متعددة لتلك الوصفة التي تعرف باسم “فتة اللبن” في السودان، وتُعرف باسم ” الخميعه” في العراق، وتتكون من مكونات أساسية من رقاقاتِ العجين حيث يصنع هذا الرقاق بطريقة معينة، مع إضافة الحليب وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل أم علي.
مقادير عمل أم علي في المنزل
- 80 جرام من الحليب المجفف.
- نصف كيلو من عجينة الباف.
- 200 جرام من السكر.
- 1300 مللي من الماء.
- ثلاث أرباع كوب من الزبدة.
- القشطة بمقدار علبة ونصف.
- 50 جرام من الكاجو.
- 50 جرام من اللوز المقشّر.
- 50 جرام من الصنوبر المقشّر.
- 50 جرام من الفستق الحلبي المقشّر.
طريقة عمل أم علي في المنزل
- في البداية يجب القيام بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بإحضار عجينة الباف والقيام بفردها وبعدها تقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك يجب القيام بوضع مكعبات الباف في صينية وإدخالها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة لحين أن يأخذ لونها اللون الخاص بالتحمير.
- بعد مرور ال30 دقيقة نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونقوم بوضعها على جنب لحين أن تبرد تمامًا.
- بعد ذلك يجب القيام بتجهيز صينية أخرى ووضع كلًا من الكاجو، واللوز، والصنوبر، والفستق الحلبي في الصينية والقيام بإدخالها الفرن لمدة 30 دقيقة لحين أن يتحمصوا.
- وضع الحليب مع الماء في وعاء وإذابتهم جيدًا.
- إضافة كلًا من القشطة، والسكر والزبدة إلى الحليب المذوب ووضعهم على نار هادئة لحين أن تقوم القشطة بالغليان، ونتركها جانبًا.
- تجهيز صينية الفرن ووضع طبقة من المكسرات عليها طبقة من رقائق الباف.
- وضع خليط القشطة عليهم ووضعهم في الفرن لحين أن يصبح قوام أم علي متشدد، ويمكن القيام بوضع المزيد من المكسرات على سطح الصينية بغرض التزيين.