“فتة اللبن” طريقة عمل أم علي في المنزل بمذاق شهي وطعم لا يقاوم

يعتبر طبق أم علي من أفضل وأشهر الحلويات في مصر والوطن العربي، حيث تفضل الكثير من السيدات عمل الوصفة الخاصة بأم علي وذلك بسبب طعمها اللذيذ والشهي، لاسيما أن هناك مسميات متعددة لتلك الوصفة التي تعرف باسم “فتة اللبن” في السودان، وتُعرف باسم ” الخميعه” في العراق، وتتكون من مكونات أساسية من رقاقاتِ العجين حيث يصنع هذا الرقاق بطريقة معينة، مع إضافة الحليب وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل أم علي.

مقادير عمل أم علي في المنزل

80 جرام من الحليب المجفف.

نصف كيلو من عجينة الباف.

200 جرام من السكر.

1300 مللي من الماء.

ثلاث أرباع كوب من الزبدة.

القشطة بمقدار علبة ونصف.

50 جرام من الكاجو.

50 جرام من اللوز المقشّر.

50 جرام من الصنوبر المقشّر.

50 جرام من الفستق الحلبي المقشّر.

طريقة عمل أم علي في المنزل