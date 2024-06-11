“هسة بالرقم الإمتحاني” كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا

يعيش طلاب الصف الثالث المتوسط حالة من القلق والترقب لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2024، حيث انتهى الطلاب من أداء الإمتحانات منذ أيام قليلة، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق أن عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات ورصد الدرجات النهائية تتم بكل دقة وشفافية من أجل ضمان حصول كل طالب على درجته كاملة، كذلك أكدت الوزارة أنه عقب اعتماد النتيجة رسمياً سيتم رفع النتائج مباشرة على موقع الوزارة الإلكتروني ليتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج بكل سهولة.

نتائج الثالث متوسط 2024

المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم في العراق أوضح أن الإستعلام عن النتائج سيتم بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، وذلك عقب الإنتهاء من تدقيق أوراق الإمتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات النهائية واعتماد النتيجة رسمياً، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في الساعات القليلة المقبلة، كما تمنت الوزارة دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

خطوات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

أتاحت وزارة التعليم العراقية خدمة الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالولوج إلى موقع نتائجنا الرسمي.

ثم اضغط على المحافظة التابع لها.

اضغط على كلمة تنزيل.

قم بتحميل الملف بصيغة PDF.

بعد ذلك يتم البحث عن النتيجة بالرقم الإمتحاني.

خطوات نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التعليم العراقية

كما يمكن الإستعلام عن نتائج الثالث عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم العراقية من خلال ما يلى: