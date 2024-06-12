“اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ” دعاء يوم عرفة وأفضل ما يقال في ذلك اليوم العظيم

يعد يوم عرفة من الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمين كل عام، حيث يشهد ذلك اليوم وقوف الحجيج على جبل عرفات وهو يوم من الأيام المستجاب فيها الدعاء بأمر الله عز وجل، لذا يحرص المسلم على معرفة دعاء يوم عرفة وافضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها للأبناء وللآباء وللزوجة في ذلك اليوم العظيم.

دعاء يوم عرفة

يوافق يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، ويوافق يوم عرفة ذلك العام يوم السبت الموافق منتصف شهر يونيو من عام 2024، أي متبقي على ذلك اليوم العظيم بضعه أيام وجيزة، وفيما يلي نوضح أبرز الأدعية المستحبة يوم عرفة:

روى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ.

اللهم لا تنقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ووسعت في أرزاقنا.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا.

اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.

اللهم أنت ربي لا إله ألا أنت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأعفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا انت.

استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

الدعاء للأبناء يوم عرفة