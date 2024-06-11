هيئة الأرصاد الجوية تفصح عن درجات الحرارة في مصر حتى عيد الأضحى

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإفصاح عن درجات الحرارة في مصر وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 11 يونيو وحتى عيد الأضحى، حيث أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة نتيجة التأثر بموجة شديدة الحرارة، حتى أنها ستصل إلى ذروتها بداية من يوم الخميس وحتى يوم السبت الموافق ليوم عرفة.

درجات الحرارة في مصر

أفصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن العديد من التفاصيل الهامة والتي تتعلق بحالة الطقس على البلاد بالفترة المقبلة، والتي من بينها كل ما يلي:

أوضحت أن الوجه البحري لازال محتفظاً بحالة جيدة حتى اللحظة نظراً لأن درجة الحرارة تتراوح ما بين 27 وحتى 35 درجة مئوية.

أما عن محافظات دلتا مصر، فقد حذرت الأرصاد من حالة الطقس بها وذلك لتأثرها بشكل ملحوظ بتلك الموجة شديدة الحرارة.

حتى أنه من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة 43 درجة مئوية بذروتها يوم الجمعة.

حركة الملاحة البحرية ونشاط الرياح

في سياق متصل، كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الملاحة البحرية وكذلك نشاط الرياح في أغلب أنحاء الجمهورية، وتتمثل التفاصيل في كل مما يلي: