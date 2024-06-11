التربية تُحدد موعد ورابط نتائجنا نتائج الثالث المتوسط PDF فور انتهاء أعمال التدقيق

رابط نتائجنا نتائج الثالث المتوسط PDF من أكثر الأمور التي تشغل كثير من طلاب الثالث متوسط خلال الوقت الراهن، للتعرف على النتائج والتحقق من الدرجات من خلال الروابط التي تتيحها وزارة التعليم في العراق، على ان يتم الإعلان عنها خلال الأيام الحالية قبل العيد، وقد تم ظهور نتائج هذه المرحلة لبعض المحافظات العراقية، كما سيتوالى الإعلان عنها في بقية المحافظات، وسوف نوضح لكم طريقة مبسطة للاستعلام عن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائجنا نتائج الثالث المتوسط PDF

ارتفع مؤشر التساؤلات من طلاب الثالث متوسط للتعرف على النتائج للدور الأول 2024 بالاسم، أو برقم الجلوس، حيث قررت الوزارة الإعلان عن نتائج الثالث متوسط خلال الأيام المقبلة بعد أن تنتهي جميع أعمال تصحيح الكراسات ورصد الدرجات ومراجعتها، على أن تظهر جميع النتائج قبل نهاية شهر يونيو في كل محافظات العراق، ليتمكن جميع الطلاب من التعرف على درجاتهم بشكل الكتروني في كافة المواد عبر رابط موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يرغب جميع الطلاب في الثالث متوسط في التعرف على الخطوات المتبعة للاستعلام عن النتائج للدور الأول، والتي تتم من خلال تنفيذ خطوات جاءت على النحو التالي: