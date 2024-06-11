مميزاته خطيرة حمله حالا.. خطوات تنزيل الواتس الذهبي WhatsApp gold واهم المميزات التى تحصل عليها

WhatsApp Gold هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى النسخ المعدلة أو المزيفة من تطبيق الرسائل الشهير WhatsApp حيث يتم ترويج هذه النسخ عادة عبر الإنترنت من خلال الرسائل الإلكترونية أو الرسائل داخل التطبيق نفسه كما تدعي هذه النسخ المزيفة أنها تقدم ميزات محسنة وإضافات جديدة لمستخدمي WhatsApp مثل قدرة إرسال رسائل غير محدودة أو تنسيقات مخصصة للرسائل أو ميزات أمان إضافية .

تحميل تطبيق WhatsApp gold على هاتفك المحمول

ابدأ بالدخول إلى متجر التطبيقات الخاص بجهازك سواء كان Google Play لأجهزة Android أو App Store لأجهزة iPhone.

استخدم خاصية البحث في المتجر واكتب WhatsApp Gold في خانة البحث.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يظهر لك التطبيق المراد.

بعد العثور على WhatsApp Gold انقر على زر تثبيت لبدء عملية التحميل والتثبيت.

عند اكتمال التحميل اضغط على فتح لتشغيل التطبيق واتبع الإرشادات لإعداده وبدء استخدامه.

مميزات الواتس الذهبي الخاصة WhatsApp Gold