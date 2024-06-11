“مزايا بزاف” لحاملي البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 والشروط المطلوبة لإستخراجها

الهيئة العامة للبريد في الجزائر أوضحت المزايا التي يحصل عليها حامل البطاقة الذهبية، حيث أتاح البريد إمكانية الحصول على البطاقة الذهبية بكل سهولة بشكل إلكتروني خلال خمس أيام فقط بهدف التسهيل على المواطنين والإستفادة من التقنيات الحديثة في ظل سعي الحكومة في الجزائر إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لراحة المواطنين، كما أوضحت هيئة البريد أن البطاقة الذهبية يكون تاريخ انتهائها يكون مدون عليها والبطاقة سارية لمدة عامين من وقت إصدارها.

مزايا البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

هناك مزايا كثيرة يحصل عليها حاملي البطاقة الذهبية من أبرزها مايلي:

يمكن لحاملي البطاقة الذهبية سحب النقود عن طريق ماكينات الصراف الآلي التابعة بالبريد الجزائري أو أى بنك جزائري.

الدفع الإلكتروني لمواقع التسوق المختلفة عبر الإنترنت.

كما يستطيع حامل البطاقة الذهبية دفع فواتير المياه والكهرباء والهاتف المحمول ودفع فاتورة الإنترنت.

يمكن الإستعلام عن الرصيد عن طريق إجراء كشف حساب مفصل عن طريق أحد فروع البريد أو عبر الإنترنت.

يسمح لحاملي البطاقة الذهبية سحب مبلغ يصل إلى 50 ألف دينار في اليوم.

كما يتمتع أصحاب البطاقة الذهبية بالعديد من الخصومات المقدمة من قبل هيئة البريد.

تحويل الفلوس لحساب بريد آخر بكل سهولة.

شروط استخراج البطاقة الذهبية الجزائر

هناك بعض الشروط والضوابط التي أعلنت عنها هيئة البريد في الجزائر التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على البطاقة الذهبية، وجاءت الشروط على النحو التالي: