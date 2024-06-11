فرح أطفالك…تردد قناة كراميش 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة HD

يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة كراميش 2024 الجديد لإعادة تنزيلها أو لتنزيلها لأول مرة على جهاز التليفزيون ،وتعتبر قناة كراميش هي قناة متخصصة للأطفال وتعمل على تقديم محتوى مفيد ونافع لتلك الفئة، وتحرص على تعليم الأطفال الذين يشاهدونها الأخلاق الصالحة والحسنة عن طريق الأغاني والأفلام الكرتونية التي تبثها، وبالفعل حققت القناة نسبة إقبال كبير ومشاهدة عالية تزداد باستمرار منذ أن تم إطلاقها من عدة سنوات ماضية، وما زالت تحافظ على شعبيتها حتى الوقت الحالي.

تردد قناة كراميش 2024

أصبح هناك تردد قناة كراميش 2024 جديد على كلا القمرين الصناعيين للحصول على مشاهدة بجودة جيدة، وحرصاً على تواجد القناة في منازل جميع الأطفال حتى يستفيدوا منها، ولذلك سيكون التردد على النحو التالي:

التردد على القمر الصناعي عرب سات 11390.

أما معدل الترميز هو 27500.

ثم رمز الاستقطاب والذي أصبح عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ ¾.

بالنسبة إلى التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11430.

ومعدل الترميز 27500.

بينما رمز الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

طريقة ضبط وتنزيل قناة كراميش

بعد التعرف على الترددات الجديدة يمكن ضبط قناة كراميش على جهاز التليفزيون من خلال الخطوات التالية: