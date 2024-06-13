“اتصالح وألحق نفسك” قدم مستندات مطلوبة للتصالح على المخالفات للمباني علشان ماتدفعش 200 ألف غرامة

مستندات مطلوبة للتصالح على المخالفات تساءل عنها الكثيرين من المواطنين الراغبين في التصالح على مخلفات البناء فهذه المستندات هامة عند التقدم بطلب للتصالح إلى المركز التكنولوجي أو الحي الذي يتبع له المنزل الذي يرغب صاحبه في التصالح عليه وذلك طبقا لنص قانون التصالح الجديد الذي تم إصداره من مجلس النواب برقم 187 لعام 2023، وفيما يلي سوف نستعرض معكم أهم المستندات الهامة التي يجب تقديمها عند التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء.

مستندات مطلوبة للتصالح على المخالفات

هناك عدة مستندات هامة يجب تقديمها عند التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء وهي كالتالي:

صوره من بطاقة الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

تقديم المستندات التي تدل على شخصية مقدم الطلب.

تقديم إيصال سداد الرسوم الخاص بفحص الطلب وكذلك سداد مبلغ الجدية للتصالح وتقنين الأوضاع.

تقديم 2 نسخة من الرسومات المعمارية الخاصة المبنى المخالف على الطبيعة ويتم اعتمادهم من أحد المكاتب الهندسية أو من خلال مكتب مهندس نقابي إما تخصص عمارة أو مدني.

تقديم تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية الخاصة بالمبنى المخالف ويتم إصدار التقرير من مكتب هندسي استشاري أو من خلال مهندس استشاري مسجل بنقابة المهندسين ويكون متخصص في تصميم المنشآت المعدنية والخرسانية.

تقديم شهادة قيد مؤمنة خاصة بالمهندس الذي قام بإصدار التقرير وهي صادرة من نقابة المهندسين مع تقديم صورة منها وتقديم الأصل للاطلاع.

تقديم نسخة من الرسومات التي تكون مرفقة لتراخيص البناء وكذلك صورة من التراخيص في حالة وجودها.

مستندات أخرى يتم تقديمها عند التصالح على مخالفات البناء

استكمالا لباقي المستندات التي يتم تقديمها يقوم المواطنين الراغبين في التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء بتقديم مستندات هامة أخرى كالآتي: