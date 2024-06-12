أبرزها تخطى سن الثامنة عشرة عام.. الموارد البشرية توضح شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن 

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن، حيث يواجه الدعم من ذلك البرنامج للسيدات والمطلقات والأرامل كما يوجه إلى محدودة الدخل والفقراء ومن يقل دخله عن الحد المانع لحساب المواطن، والجدير بالذكر أن ذلك البرنامج يصرف الدعم بشكل شهري من أجل تحقيق الحياة الكريمة.

شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن، والتي تتمثل في:

الحصول على الجنسية السعودية.

الاقامة والاستقرار والتواجد داخل المملكة العربية السعودية.

عدم السفر خارج المملكة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بشكل متواصل أو منفصل.

تجاوز سن الثامنة عشر عام.

الاقامة في منزل مستقل وأن لا يتم انتقال المطلقة للسكن داخل دور الايواء أو الرعاية الاجتماعية.

عدم امتلاك مصادر دخل تفوق الحد المانع لحساب المواطن كالعوائد الاستثمارية والربحية والايجارات.

تقديم مستند يوضح استقلالية السكن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات التسجيل من أبناء المملكة العربية السعودية من خلال اتباع خطوات التسجيل الالكتروني التالية: