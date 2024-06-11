طريقة عمل سلطة التاكو المكسيكية في المنزل لتحضير أطباق المقبلات مثل الفنادق والمطاعم

تعتبر سلطة التاكو من أفضل وأشهى أنواع السلطات، حيث يتم تقديم هذه السلطة في المطاعم المشهورة الراقية، وتمتاز هذه السلطة بطعم لذيذ ورائع، كما أنها تعتبر من أفضل الوصفات التي تقوم بإمداد جسم الإنسان بالكثير من الفوائد، وذلك لأنها تمتلك الكثير من الخضروات، ولذلك السبب تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل هذه الوصفة، ومن خلال الآتي سنتعرف على طريقة عمل سلطة التاكو.
مقادير عمل سلطة التاكو في المنزل
يمكن القيام بعمل هذه الوصفة عن طريق توفير مجموعة من المكونات وهي كالتالي:
- 10 مللي من زيت الزيتون.
- ثلاث أكواب من اللحم البقري المفروم ذات الدهن القليل.
- 200 مللي من صلصة الطماطم.
- 10 جرام من الفلفل الحار.
- 5 جرام من الكمون المطحون.
- 30 جرام من الكزبرة.
- 5 جرام من الملح.
- 5 جرام من الفلفل الأسود المطحون.
- خس مقطع بعدد حبة واحدة.
- رقائق التورتيلا بمقدار 140 جرام.
- 200 جرام من الجبن المكسيكي المبشور.
- الطماطم المقطعة إلى مكعبات بعدد حبتين.
- أفوكادو مقطع إلى مكعبات بعدد حبة واحدة.
- 50 جرام من الكريمة المكسيكية.
- 50 جرام من البصل الأحمر المقطع.
طريقة عمل سلطة التاكو
يجب القيام بإتباع مجموعة من الخطوات لعمل سلطة التاكو، وهي كالتالي:
- في البداية يجب القيام بتحضير مقلاة غير لاصقة والقيام بوضع زيت الزيتون بها على نار متوسطة.
- بعد ذلك القيام بإضافة اللحم المفروم إلى المقلاة والقيام بتركها لحين أن تتحمر من الأسفل لمدة 3 دقائق.
- ثم القيام بالتقليب المستمر لحين أن تنضج اللحم تمامًا.
- بعد ذلك يجب القيام بوضع كلًا من الملح والفلفل الأسود بها والقيام بتتبيل اللحم بها ثم القيم بإضافة الكزبرة والقيام بالتقليب المستمر لحين أن تتداخل المكونات ببعضها البعض.
- بعد ذلك يجب القيام بإضافة كلًا من الصلصة، والفلفل الحار، والكمون إلى طاسة اللحم.
- وأخيرًا القيام بوضع الخس في الطبق وبعد ذلك تغطيته برقائق التورتيلا ثم القيام بإضافة خليط اللحم، وإضافة كلًا من الجبن، الطماطم، الأفوكادو، والكريمة المكسيكية والبصل الأحمر.