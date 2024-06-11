وزارة التربية والتعليم الإماراتية تعلن عن التقويم الدراسي للأعوام الحالية والقادمة من 2023 وحتى 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل التقويم الدراسي للأعوام الدراسية الثلاثة الحالية القادمة، والتي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي بالإضافة إلى فترات الإجازات الشتوية والربيعية، حيث يهدف هذا الإعلان إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على التخطيط المسبق وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وذلك على النحو التالي.

التقويم الدراسي الحالي بالإمارات 2023 / 2024

بدأ العام والتقويم الدراسي الحالي في 28 أغسطس 2023 وينتهي في 28 يونيو الجاري 2024، كما استفادت المدارس من إجازة الشتاء من 11 ديسمبر 2023 حتى 1 يناير 2024، تليها إجازة الربيع من 25 مارس 2024 إلى 14 أبريل 2024، وتلك الفترات اتاحت للطلاب فرصة الاسترخاء واستعادة نشاطهم قبل العودة لمتابعة الدراسة.

العام والتقويم الدراسي القادم 2024 / 2025

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بالإمارات، سينطلق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في 26 أغسطس 2024 القادم ويختتم في 27 يونيو 2025، ومن المقرر أن تبدأ إجازة الشتاء في 16 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 5 يناير 2025، بينما تمتد إجازة الربيع من 24 مارس 2025 إلى 13 أبريل 2025، كما يسعى هذا الجدول إلى توفير وقت كافٍ للطلاب للراحة والمشاركة في الأنشطة العائلية والاجتماعية.

خطة العام الدراسي 2025 / 2026

كما سيبدأ العام الدراسي في 25 أغسطس 2025 وينتهي في 26 يونيو 2026، وستبدأ إجازة الشتاء في 15 ديسمبر 2025 وتنتهي في 4 يناير 2026، بينما تبدأ إجازة الربيع في 23 مارس 2026 وتنتهي في 12 أبريل 2026، حيث يعكس هذا الجدول التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتوازنة للطلاب.

تطور التعليم في الإمارات

تأتي هذه الخطط كجزء من رؤية الإمارات للتعليم، التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة، كما تستثمر الحكومة الإماراتية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التعليمية وتبني أحدث التقنيات التعليمية.

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