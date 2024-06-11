ملازمنا.. نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم المحافظات بالرقم الامتحاني

اقترب موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في العراق والتي تشمل مختلف القطاعات التعليمية مثل الرصافة 1 والرصافة 2 والرصافة 3 والكرخ الاولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، بالإضافة إلى محافظات البصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية والأنبار وبابل وصلاح الدين والسليمانية وواسط وأربيل ودهوك، من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج هذه القطاعات عبر موقع نتائجنا التابع لموقع ملازمنا.

هذا النهج يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للطلاب وأولياء الأمور، لضمان وصولهم إلى النتائج بسرعة ويسر ومن خلال هذه الوسائل المتنوعة، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم فور إعلانها، مما يساعدهم على التخطيط للخطوات القادمة سواء كانت تتعلق بالتعليم العالي أو بالخطط المهنية المستقبلية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال منصة ملازمنا نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا. الانتظار حتى يتم رفع نتيجة المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. بمجرد رفع النتيجة بشكل إلكتروني، ستظهر خانة مشاهدة أو تنزيل في خانة الحالة وفي حالة ظهور النتيجة بشكل ورقي فقط ستظهر خانة تم الإعلان في خانة “الحالة”. إذا تم رفع النتيجة إلكترونيا يتم الضغط على مشاهدة. البحث عن نتيجة الطالب باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق من خلال موقع وزارة التربية العراقية عبر اتباع الخطوات التالية: