ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1445؟ منصة نور توضح

وضحت وزارة التعليم السعودية خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1445، وذلك من خلال منصة نور التعليمية التابعة لوزارة التعليم، حيث يواجه الطلاب وأولياء الأمور عقبة تتبع خطوات الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها، لذا قامت الوزارة بتوضيح الخطوات بشكل تفصيلي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثالث 1445

فيما يلي نوضح خطوات الاستعلام الالكتروني عن النتيجة فور ظهورها:

قم بفتح الرابط الالكتروني الرسمي لموقع نظام نور.

النقر على خيار تسجيل الدخول ثم تحديد ولي الأمر أو الطالب.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق صحيحا في المكان المخصص ثم النقر على خيار دخول.

من القائمة الرئيسية يتم النقر على نتائج الطلاب.

الضغط على نتائج الفصل الدراسي المحدد وهو الفصل الدراسي الثالث.

كتابة رقم الهوية الوطنية للطالب أو رقم الجلوس.

النقر على زر عرض النتيجة.

تظهر نتيجة الطالب وتوثق درجات الطالب والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

شروط التسجيل في منصة نور

تستقبل منصة نور طلبات التسجيل من أولياء أمور الطلاب في حال توافر الشروط التالية: