هتشدي بشرتك .. البوتكس المنزلي اتخلصي من التجاعيد قبل العيد من أول استخدام 

يحتاج البوتكس أو عمليات التجميل بشكل عام إلى مبالغ مالية ضخمة، كما أنه يحتاج إلى اهتمام كبير، فلا يمكنك الذهاب إلى أي مركز تجميل لعمل البوتكس، ولكن يجب عليك اختيار مركز التجميل بعناية، وهناك العديد من النساء الأذكياء الذين لا يريدون الاعتناء بشرتهم بهذه الطرق المؤلمة، والمكلفة، حيث يمكنهم بكل سهولة الحصول على نفس النتائج، ولكن بطرق طبيعية بسيطة، وبمكونات سهلة متوفرة في كل منزل.

ماسك البيض لعمل البوتكس المنزلي

يعد البيض أحد أفضل المكونات الطبيعية، التي يمكنك من خلالها عمل بوتكس منزلي، حيث يحتوي البيض على أنوع مختلفة من الفيتامينات والبروتينات المفيدة للبشرة، والتي تعالج التجاعيد، والخطوط البيضاء التي تتكون نتيجة التقدم في السن، ولهذا السبب هو بديل أكثر من رائع للبوتكس التجميلي، ولكن لا نستخدم البيضة كاملة إنما نفصل الصفار عن البياض، ونستخدم البياض كماسك، بعد أن نضربه جيدًا، ونضعه على البشرة، وبعد أن يجف تمامًا، نغسله بماء دافئ، وبعد الإنتهاء ضعي على وجهك مرطب.

ماسك الخميرة لتحضير البوتكس

من المكونات الطبيعية البديلة للبوتكس أيضًا، الخميرة، حيث تعرف الخميرة بمميزاتها الرائعة للبشرة، ويمكنك صناعة ماسك الخميرة عن طريق إحضار بعض المكونات، وهي: معلقة من الخميرة، معلقة من العسل، معلقة من الزبادي، نص معلقة صغيرة من الليمون، ثم قم بخلطهم جيدًا معًا، وبعدها ضعي الخليط على وجهك، لمدة نص ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم ضعي الرطب عليه.

ماسك الموز العسل لشد البشرة

جميعنا نعلم فوائد العسل بشكل عام، ولكن لا يعلم الجميع عن فوائد الموز للبشرة، حيث يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات المختلفة، التي تساعد البشرة على التخلص من التجاعيد، ولذلك هذا الماسك تعد البديل الأمثل للبوتكس، ويمكنك تحضيره عن طريق: هرس موزة متوسطة الحجم، وبعدها ضعي عليها ملعقة صغيرة من العسل، وقلبيهم معًا حتى يمتزجا، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.