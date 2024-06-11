قبل ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثالث 1445..وزارة التعليم توضح خطوات استعادة كلمة المرور نظام نور

وضحت وزارة التعليم السعودية خطوات استعادة كلمة المرور نظام نور وذلك قبل ظهور نتائج الفصل الدراسي الثالث، حيث يواجه العديد من الطلاب وأولياء الأمور عقبة فقدان أو نسيان كلمة المرور، مما يتسبب في عقبة أثناء الاستعلام عن نتيجة الطالب، ولتلك الأسباب وضحت الوزارة خطوات استعادة كلمة المرور بسلاسة من خلال خطوات الكترونية مبسطة.

خطوات استعادة كلمة المرور نظام نور 1445

استجابت منصة نور لتساؤلات الطلاب المتعددة حول استعادة كلمة المرور، وقامت بتوضيح الخطوات والتي تتم على النحو التالي:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة نور. النقر على خيار تسجيل الدخول. بعد ذلك يتم النقر على خيار نسيان كلمة المرور. عليك إدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية في الخانة المخصصة. بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على التالي. إدخال رقم الهاتف الجوال حتى يتم إرسال كود التحقق عليه. قم بمراجعة الرسائل النصية على الهاتف الجوال ثم إعادة كتابة ذلك الكود. تظهر خانة تسجيل كلمة مرور جديدة في حال تطابق الكود. إنشاء كلمة مرور جديدة وإعادتها مرة أخرى. انقر زر حفظ كلمة المرور الجديدة.

متى موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثالث 1445؟

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثالث 1445 في القريب العاجل عقب انتهاء إجراءات التصحيح كاملة، ومن ثم رصد الدرجات عبر المنصات الرسمية ومنها منصة نور ومنصة نتائجي وعلى الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال تسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي كما يمكن الاطلاع على ترتيب الطالب والنسبة المئوية للنجاح.