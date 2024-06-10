تبدأ من 800 د.تونسي .. أسعار الأضاحي في تونس 2024 سعر الخروف كام؟

أصبح يفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024 أقل من أسبوع، حيث أن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، سيكون يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة، ولهذا السبب يستعد المسلمين لاستقبال هذه المناسبة السعيدة، كما يستعد المسلمين أيضًا لأداء فريضة الحج، وشراء الأضاحي، قبل أن تزداد أسعارها، فكلما اقترب العيد كلما ازدادت أسعار الأضاحي.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في تونس

لم تقوم الحكومة التونسية حتى الآن بالإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ولكن من المتوقع أن تبدأ الإجازة يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، الموافق يوم 9 ذي الحجة، وأن تنتهي الإجازة بعد 4 أيام العيد، أي تنتهي الإجازة يوم الأربعاء الموافق يوم 20 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة.

أسعار الأضاحي في تونس 2024

بسبب تساؤل كافة المواطنين التونسيين عن أسعار الأضاحي في تونس لعام 2024، قد قام التجار التونسيين بالإعلان عن الأسعار بالفعل، والتي تكون كالتالي:

سعر الخروف الذي عمره 6 شهور يتراوح بين 800 إلى 1200 دينار تونسي.

سعر البروكس الذي عمره بين 12 شهر إلى 18 شهر يتراوح بين 1600 إلى 2000 دينار تونسي.

نصائح إتباعها عند شراء الأضاحي

هناك بعض النصائح التي قد أتفق عليها العديد من تجار الأضاحي، والتي يجب عليك إتباعها عند شراء الأضاحي في تونس لعام 2024، وهذه النصائح تكون كالتالي: يجب أن تقوم بشراء الأضاحي مبكرًا قبل موعد قدوم العيد بفترة متوسطة حتى لا تشتريها بسعر غالي جدًا، يجب أن تشتري الأضحية من المزارع بدلًا من الأسواق لأن السعر في الأسواق يكون أغلى من السعر في المزارع، حين تقوم باختيار الأضحية يجب أن تكون نشيطة، ولا تختار الأضحية الخاملة، وقم باختيار الضحية التي تبدو في صحة جيدة.