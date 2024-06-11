ما هو موعد صلاة عيد الأضحى القادم 2024 وأهم الضوابط وفقاً لوزارة الأوقاف؟

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى القادم وذلك في كافة المحافظات، بالإضافة إلى أهم ضوابط الصلاة وفقاً لوزارة الأوقاف، كما أنه في وقت سابق أوضحت دار الإفتاء المصرية أن موعد وقفة عرفات سيوافق ميلادياً يوم 15 من شهر يونيو، وفيما يلي سنوضح لكم كافة التفاصيل الهامة.

موعد صلاة عيد الأضحى

في الآونة الأخيرة تصدرت محركات البحث موعد صلاة عيد الأضحى داخل مصر، حيث أنه من المعروف أن مواقيت الصلاة تختلف من محافظة لأخرى وذلك وفقاً لشروق الشمس، وتأتي مواعيد الصلاة كما يلي:

محافظة القاهرة والجيزة: في تمام الساعة 6:18 ص.

بينما في الإسكندرية: في تمام الساعة 6:20 ص.

بورسعيد: في السادسة و 11 دقيقة.

العريش: السادسة وخمس دقائق.

السويس: 6:13 ص.

طنطا: 6:17 ص.

المنصورة: في تمام السادسة و17 دقيقة.

الفيوم: السادسة و21 دقيقة.

أبرز ضوابط الصلاة

في سياق متصل، أوضحت وزارة الأوقاف أهم ضوابط صلاة عيد الأضحى 2024، وتتمثل التفاصيل فيما يلي: